Барановичский лесхоз запустил новый цех лесопиления

17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском лесхозе накануне профессионального праздника запустили новый цех лесопиления, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время активно модернизируем не только лесопиление, но и лесозаготовку, обновляем технику для проведения рубок и ухода за лесными культурами. Мы прекрасно понимаем, что за новыми технологиями - будущее, - подчеркнул первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко. - Часть произведенной здесь продукции будет поставляться на экспорт. Более современное оборудование устанавливается в том числе для того, чтобы выдержать параметры продукции, которые требуются на зарубежных рынках".

Новый цех возвели на производственной площадке рядом с Барановичами - в деревне Лесино. В строительство здания и покупку оборудования лесхоз вложил более Br2 млн собственных средств. Мощности лесопильной линии позволяют за месяц переработать 2,5-3 тыс. куб.м круглого леса.

"Здесь будет безотходное производство. На входе идет кругляк, с него получаем доску, щепу и опилки. В месяц планируем производить приблизительно 700-1000 куб.м обрезных пиломатериалов. Опилки и щепу будем поставлять на пеллетные заводы. В перспективе и сами хотим открыть пеллетный цех", - рассказал директор лесхоза Виталий Жолнерчик. Он добавил, что в цехе лесопиления создано 26 рабочих мест.

Генеральный директор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Алексей Прокопов отметил, что этим проектом в регионе завершают модернизацию лесопиления. "За последнее время мы построили семь таких цехов. Этот объект - заключительный. Но для Барановичского лесхоза он будет одним из этапов модернизации. Планируем на этой базе создать пеллетное производство, сушильное хозяйство, начать перерабатывать и выпускать погонажные изделия", - пояснил он.-0-