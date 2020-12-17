Барановичский район присоединился к акции "Память сердца"

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе сегодня прошли мероприятия республиканского патриотического проекта "Память сердца", сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

У мемориала "Стена плача" вблизи деревни Колдычево состоялся митинг-реквием. Здесь во время Великой Отечественной войны гитлеровцы организовали концентрационный лагерь, действовавший до конца июня 1944 года. Согласно официальным данным, в концлагере захватчики расстреляли, повесили, замучили, отравили газом свыше 22 тыс. человек. В память о жертвах нацизма по распоряжению Президента в 2007 году на этом месте был установлен мемориал.

Еще одной точкой в маршруте акции стала повторившая судьбу Хатыни деревня Застаринье. В мае 1943 года каратели нагрянули в деревню и устроили жестокую расправу над ее жителями за то, что они активно поддерживали партизанское движение. Вместе с домами они сожгли и убили 386 человек, в том числе 70 детей. У памятника воинской славы участники акции выложили из зажженных свеч композицию в виде сердца и возложили цветы.

В патриотическом проекте приняли участие представители руководства района, общественных организаций - БРСМ, РОО "Белая Русь", Белорусского союза женщин, профсоюзов, а также депутаты, рабочая молодежь, учащиеся областного кадетского училища.

Траурную дату сегодня отмечают и в Барановичах. В этот день 78 лет назад было ликвидировано Барановичское гетто. 17 декабря 1942 года нацистские захватчики провели последнюю акцию массового уничтожения его узников. Жертвами лагеря смерти стали 18 тыс. граждан еврейской национальности, из которых 12 тыс. были жителями Барановичей.-0-