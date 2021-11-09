Барановичский станкостроительный завод завершил модернизацию литейного производства

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал ЗАО "Атлант" - "Барановичский станкостроительный завод" завершил реализацию инновационного проекта по производству отливок повышенной точности из высокопрочного и серого чугуна. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства промышленности.

В реализацию данного проекта было инвестировано Br16 млн, из них Br9 млн - средства белорусского инновационного фонда, Br7 млн - собственные средства ЗАО "Атлант". "Модернизация литейного производства реализована ранее намеченного срока, причем без остановки действующего производства и с выполнением всех контрактных обязательств перед своими партнерами. Аналогов данному производству в республике нет", - отметили в ведомстве.

В торжественном открытии обновленной литейки приняли первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько и директор Барановичского станкостроительного завода Игорь Таркайло.

"Первая плавка металла на литейном производстве станкостроительного завода "Атлант" уже началась. Это долгожданное событие не только для коллектива завода, но и многочисленных заказчиков, так как уже сегодня все производственные мощности расписаны на год вперед", - подчеркнули в Минпроме.-0-