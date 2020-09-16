Барановичский "Торгмаш" начал поставки оборудования для камбузов российских кораблей

16 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Торгмаш" из Барановичей начало поставки оборудования для камбузов морского флота России, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по внешнеэкономической деятельности и коммерческим вопросам предприятия Николай Козарез.

"Давно ставили перед собой амбициозную задачу - выйти на поставки камбузного оборудования. В советские годы такие возможности были у предприятия, но позже позиции были потеряны. В Санкт-Петербурге мы нашли партнера, у которого есть собственная лаборатория для испытаний, и совместно продвигаем продукт для военно-морского флота России. Параллельно прорабатываем поставки и для гражданского судостроения. Эта тема сейчас активно обсуждается на уровне Евразийского экономического союза", - рассказал Николай Козарез.

"Торгмаш" этим летом отправил кухонную технику, предназначенную для российского авианосца "Адмирал Кузнецов". В пяти камбузах морского судна будут установлены мясорубки, овощерезки, картофелечистки и миксеры барановичского производства. "Изделия сейчас проходят испытания, усиливаются к морскому исполнению в лаборатории нашего партнера. Затем технику поставят на авианосец", - пояснил замдиректора завода.

Барановичское предприятие получает пока небольшие заказы на изготовление кухонного оборудования для кораблей, подводных лодок, плавающих кранов и судостроительных заводов. "Каждый год какие-то судна ремонтируют, строят новые. Везде есть камбузы, чтобы накормить экипаж. Пока мы говорим о единичных поставках, но перспективы с партнером обрисовали в этой сфере стратегические и будем развивать сотрудничество", - резюмировал замдиректора "Торгмаша".

История завода "Торгмаш" началась в 1944 году. Тогда это были небольшие мастерские, где рабочие изготавливали и ремонтировали оборудование для пищевой промышленности. В последующем предприятие росло, расширяя виды машиностроения. Сегодня на ОАО работают четыре основных (литейный, механический, заготовительно-сварочный и сборочный) и несколько вспомогательных цехов. Барановичская продукция хорошо известна на внутреннем рынке, а также экспортируется в 15 стран.-0-