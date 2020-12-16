Барановичский университет проведет серию стримов для абитуриентов

16 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский государственный университет проведет серию стримов для абитуриентов, сообщила корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии вуза Татьяна Герасимович.

"Решили изменить формат традиционного Дня открытых дверей. Во-первых, из-за эпидемиологической ситуации. Во-вторых, чтобы больше абитуриентов смогли узнать об особенностях обучения в нашем университете не только в режиме реального времени, но и в записи. Видео стримов публикуем на сайте", - сказала Татьяна Герасимович.

Первый стрим 12 декабря провел инженерный факультет. На 16 января намечена презентация факультета педагогики и психологии, на 20 февраля - факультета славянских и германских языков, на 27 марта - факультета экономики и права. Финальным будет стрим приемной комиссии, представители которой сообщат актуальную информацию о вступительной кампании 2021 года.

"В стримах поучаствуют деканы факультетов, заведующие кафедрами, преподаватели и представители приемной комиссии. То есть вопросы можно задавать совершенно разноплановые: о специальностях, нюансах обучения, возможностях для научной деятельности, творчества", - рассказала ответственный секретарь приемной комиссии.

В БарГУ идет обучение по 24 специальностям. Высшее образование в университете получают около 4,5 тыс. человек, в том числе иностранные студенты.-0-