Барды, дэнс-движ и марафонский заплыв - Гродненская область запускает культурную акцию

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителей Гродненского региона объединит культурная акция "Маёй сілы крыніца - родны край Беларусь". Десятки мероприятий пройдут во всех районах области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры облисполкома.

"Культурная жизнь в области оживает, люди соскучились по таким мероприятиям. Причем все будет организовано на свежем воздухе и обязательно с сохранением социальной дистанции, соблюдением мер безопасности", - отметили в управлении. Особенно активными будут грядущие выходные. Развлечения обещают на любой вкус.

Например, сегодня на открытой площадке по улице Титова в Гродно пройдет концерт бардовской песни "Дыхание лета". 1 августа артисты городского Дома культуры выступят в парке им. Жилибера.

Культурная столица Беларуси Лида 1 августа отметит День города. Основными локациями станут Лидский замок и его окрестности. Гости смогут посетить интерактивные площадки различной тематики: города мастеров и художников, литературный и хлебосольный города, а также город юности. Запланирован семейный фестиваль "Папа-Fest", эстафету примет семейный музыкально-танцевальный марафон-флешмоб "Включайся!". Продолжат уже праздничный вечер концерт и молодежный дэнс-движ. На Лидском озере организуют марафонский заплыв на открытой воде.

Кореличский район 1 августа примет VIII Международный праздник любителей ретромотоциклов "Кола часу 2020". В Волковыске запланирована тематическая программа ко Дню десантников и сил специальных операций. Концерты, семейные фестивали, спортивно-культурные мероприятия и праздники фольклора пройдут и в других районах области. Причем площадками для их проведения станут в том числе агрогородки и деревни.-0-