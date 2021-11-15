БарГУ налаживает сотрудничество с Азербайджанским государственным педуниверситетом

15 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский госуниверситет налаживает сотрудничество с Азербайджанским государственным педагогическим университетом из Баку, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе барановичского вуза Владимир Климук.

"Вышли на азербайджанский университет этим летом, коллеги проявили взаимный интерес к сотрудничеству. Серьезный вуз с многолетней историей, в этом году отметил свое столетие. У него мощная инфраструктурная база, накоплен большой опыт в плане педагогической деятельности. Нам будет интересно находиться в контакте и вместе развиваться дальше", - сказал Владимир Климук. Особый акцент университеты делают на сфере дошкольного образования и практической психологии.

В ноябре барановичский и бакинский вузы организовали круглый стол в онлайн-формате. Стороны высказали свои предложения и наметили ближайшие направления сотрудничества. В частности, договорились провести совместную международную конференцию, работать над научными проектами психолого-педагогического профиля.

"Договорились с коллегами о ряде открытых гостевых лекций. С учетом эпидситуации они пройдут онлайн. Мы предложили шесть своих основных тем, и столько же партнеры. Уже с 1 декабря начнем реализовывать эту инициативу. Примерно в течение трех месяцев будем проводить такие лекции. Это может положить начало созданию совместных учебных комплексов, модулей, возможно, для будущих программ двойного диплома. Но это перспективы сотрудничества", - отметил проректор БарГУ.

Также будет проработана возможность организации для студентов онлайн-обучения в вузе-партнере. В университетах рассмотрят варианты зарубежных стажировок для преподавателей и их приглашений для проведения лекций.

В Барановичском госуниверситете, помимо белорусов, учатся студенты из Китая, России, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.-0-