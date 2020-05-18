Башенные часы с вековой историей экспонируются в Могилеве

18 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Музея истории Могилева после реставрации экспонируются башенные часы из лютеранской кирхи в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал сотрудник учреждения культуры, часовой мастер Геннадий Головчик.

Заказ на восстановление башенных часов единственной в Беларуси действующей немецкой церкви поступил могилевскому мастеру около двух лет назад. Над предложением он думал буквально считанные секунды. О том, чтобы отказаться, речи не шло - победил азарт увлеченного человека. Правда, задача стояла не из легких: механизм не работал почти 80 лет, отдельные его части были утеряны либо полностью съедены коррозией за прошедшие годы.

"Я понимал, за что берусь, - эта работа была мне под силу, - отмечает Геннадий Головчик. - На самую трудоемкую часть - восстановление циферблатов - ушел год. Эти детали не только сильно заржавели, но были существенно повреждены в военные годы, испещрены пулями. Пришлось шаг за шагом заново создавать четыре циферблата диаметром в метр, четыре комплекта стрелок к ним, а также приводные редуктора и механизмы, которые вращают эти стрелки. Все это уже передано в Гродно".

Вторым этапом стала непосредственная работа часовых дел мастера - ремонт внутреннего механизма, на который тоже ушел год. Он весит примерно 200 кг и состоит из стальных, бронзовых и чугунных деталей. До капитального ремонта механизм работал не более 26 лет, предположительно с 1913 до 1939 годов, а для башенных часов это очень мало. После реставрации устройство будет на ходу как минимум 100 лет, заверяет Геннадий Головчик.

"Теперь самое главное - ответственный часовщик, который должен найтись в Гродно, - предупреждает собеседник. - Башенные часы обязательно должен кто-нибудь обслуживать, в противном случае, могут возникнуть трудности. Потому что в любом механизме самое главное - это люди".

Механизм башенных часов можно увидеть в Могилеве до конца мая. Сейчас устройство представлено с временным циферблатом и колоколом весом 37 кг, который приводится в действие каждые 30 минут. Когда все части часов будут смонтированы в кирхе, расстояние от самой нижней точки, где находятся гири, до самой верхней, где установят колокол, составит более 15 м. То есть механизм растянется по всей башне, даже циферблаты будут установлены на разных уровнях.

Для того чтобы познакомиться с механизмом воочию, могилевчанам и гостям города не обязательно заходить в сам выставочный зал - необычный экспонат размещен в оконном пролете первого этажа, и увидеть его с тротуара может любой прохожий. После экспонирования часовой механизм будет перевезен в кирху, где могилевский мастер приступит к его установке. Предположительно, башенные часы смонтируют к концу лета.

Часовой мастер Геннадий Головчик 10 октября 2021 года отпразднует профессиональный юбилей: в этот день исполнится ровно 30 лет, как он начал заниматься ремонтом и восстановлением башенных часов. Мастер является создателем и на протяжении многих лет смотрителем механических часов на могилевской ратуше. В 2014 году он стал автором механической фигуры городского трубача Могислава, который регулярно исполняет фанфару с балкона ратуши.-0-