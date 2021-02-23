Башко: для особенных детей созданы все условия для их успешной интеграции в социум

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для детей с особенностями психофизического развития созданы все необходимые условия для того, чтобы они получали хорошее образование и эффективно внедрялись в социум. Такую фразу сегодня на итоговой коллегии озвучил начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Николай Башко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В регионе стираются создать все необходимые условия для того, чтобы дети с особенностями психофизического развития получали хорошее образование и эффективно внедрялись в социум", - рассказал Николай Башко.

Так, доля учащихся с особенностями психофизического развития, которые получают образование в условиях интегрированного обучения и воспитания, в регионе составила 95,5%. Показатель образовательной интеграции детей с особенностями психофизического развития повысился в Воложинском (95%), Молодечненском (93%), Пуховичском (98%), Столбцовском (97,2%) и Слуцком (97%) районах.

Охват детей с особенностями психофизического развития ранней комплексной помощью составил 99,5%. Качественную поддержку в этом направлении оказывают во всех районах, но ведущую позицию занимает ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" в Молодечно. На его базе функционирует областной ресурсный центр по оказанию ранней комплексной помощи детям с особенностями психофизического развития, в котором аккумулируются кадровые, информационные и методические ресурсы, а также имеется современное оборудование, дидактические ресурсы для оказания ранней комплексной помощи детям с ОПФР, проводится значительная методическая и просветительская работа с педагогами и родителями.

Работе по интеграции детей с особенностями в социум также уделяют внимание в Минской области. В 2020 году в регионе прошел областной фестиваль творчества детей-инвалидов "Зажги свою звезду", в котором приняли участие более 450 детей, из которых 340 - с особенностями психофизического развития. Было организовано 1327 творческих, 987 спортивных и 1230 физкультурно-оздоровительных мероприятий со здоровыми детьми и учащимися, которые имеют особенности психофизического развития.

Наиболее активная работа по социальной интеграции особенных детей проводится в Слуцком, Клецком, Минском, Столбцовском и Вилейском районах.

Как отметил начальник управления, в 2021 году будет продолжена работа по созданию в учреждениях образования адаптивной образовательной среды для обучающихся с особенностями психофизического развития, в частности, по обеспечению детей специальным оборудованием, специализированными средствами обучения и спортивным инвентарем.-0-