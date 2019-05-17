Баскетболист Иван Едешко на встрече "Пламени мира" в Гродно повторит легендарный пас Мюнхена-1972

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Баскетболист Иван Едешко в центре Гродно 18 мая повторит свой легендарный пас через всю площадку, который принес сборной СССР золото Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.

Интерактив станет частью торжественного старта эстафеты огня II Европейских игр "Пламя мира" по Гродненской области. Факел прибудет в регион 18 мая. Основной площадкой для торжественных мероприятий станет сцена на площади Ленина. "Разогрев" стартует здесь уже в 16.45.

"Зрителей ждет интересная и насыщенная концертная программа с участием гродненских и приглашенных звезд. Запланировано и немало сюрпризов. Известнейший уроженец Гродно, баскетболист Иван Едешко повторит свой знаменитый пас на Александра Белова, который он выполнил на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. В роли Александра Белова выступит один из молодых гродненских игроков. Одновременно на экране будет показана видеохроника той игры", - рассказали в Гродненском горисполкоме. Иван Едешко станет одним из факелоносцев.

Огонь II Европейских игр по улицам города пронесут люди, хорошо известные не только в Гродно, но и за пределами страны. Среди них титулованные спортсмены: олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Волчецкая, чемпион мира в метании молота Иван Тихон, стрелки Виталий Бубнович и Игорь Басинский, а также модель Екатерина Доманькова и ректор БГУ Андрей Король. Маршрут эстафеты стартует с площади Ленина и сюда же пламя вернется, окольцевав практически весь исторический центр. Водителей предупреждают о временных затруднениях: на улицах в центре будут ограничивать движение.

После Гродно эстафета "Пламя мира" продолжит свой путь по региону. 19 мая огонь побывает на Августовском канале и в агрогородке Вертелишки Гродненского района. В маршруте эстафеты по Гродненской области - Волковысский, Новогрудский, Лидский, Кореличский, Сморгонский и Островецкий районы. Хранители огня посетят самые значимые объекты региона - памятники архитектуры, истории, известные предприятия.

На пути эстафеты запланированы встречи, концерты, другие массовые мероприятия. Огонь II Европейских игр будет путешествовать по Гродненской области по 23 мая. Дальше эстафета отправится в путь по Витебской области.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-