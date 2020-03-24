Бассейн гродненского областного Дворца творчества детей и молодежи будет обновлен к 1 сентября

24 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию и капитальный ремонт помещений бассейна, спортзала и насосной Гродненского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи планируется завершить к началу нового учебного года, сообщила корреспонденту БЕЛТА его директор Татьяна Осмоловская.

"Мы получим фактически новый, современный бассейн, с куда более комфортными возможностями для занятий спортом. В частности, возведена пристройка к существующему зданию, в которой будут размещены тренерские, раздевалки и душевые для детей. Предусмотрена и новая система вентиляции", - рассказала Татьяна Осмоловская.

Основным генподрядчиком выступает ОАО "Гроднопромстрой". Ежедневно трудятся на объекте до 50 рабочих различных специальностей. Работы ведутся шесть дней в неделю. Сдать объекты (одновременно с бассейном обновляется и спортивный зал дворца) планируется к началу нового учебного года.

Бассейн - востребованный объект, особенно для Ленинского района Гродно. Планируется, что он будет использоваться для занятий, тренировок, проведения соревнований и мероприятий областного уровня.

Также спланированы работы по благоустройству прилегающей к дворцу территории. В первую очередь необходимо обновить лестницы на подходе к зданию. Предусмотрено обустройство площадки для скейтбордистов.-0-