Бассейн и теннисные корты планируется построить в минском микрорайоне Малиновка

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования части ландшафтно-рекреационной зоны в границах ул. Рафиева - ул. Белецкого - ул. Громова - ул. Есенина пройдет в Минске с 19 ноября по 13 декабря, сообщили БЕЛТА в администрации Московского района.

Общая площадь парковой территории составляет 6,5 га, здесь находятся объекты спортивно-оздоровительного и культурно-просветительного назначения. Проектируемый парк предназначен для повседневного отдыха детей, молодежи, пенсионеров, для посетителей организуют сеть велодорожек, парковочные места.

В перспективе на участке в составе спортивного центра Максима Мирного предусмотрено строительство крытых теннисных кортов, в парковой зоне - создание каскада декоративных водоемов, открытие плавательного бассейна, объекта общественного питания на 100 посадочных мест по ул. Есенина.

Также будет завершено формирование храмового комплекса прихода преподобного Серафима Саровского Минской епархии БПЦ со строительством храма и двух часовен, комплекса костела римско-католического прихода св. Антония. Существующее закрытое кладбище "Дворищи" сохраняется.

Презентация проекта состоится в актовом зале здания администрации Московского района Минска 21 ноября в 18.00, замечания и предложения можно направлять в управление архитектуры и строительства администрации.-0-