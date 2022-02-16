Бассейн, кабинеты информатики и иностранных языков: каким будет детсад-начальная школа в Кобрине

16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине учебно-педагогический комплекс "Детский сад - начальная школа" откроют к началу нового учебного года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по образованию райисполкома Александр Шеметюк.

Строительство двухэтажного здания УПК в южной части города идет полным ходом. Внутри ведутся отделочные работы. "Готова отделка в пищеблоке, прачечной, стены в бассейне. Укладываются плиткой лестничные марши. Для пищеблока и прачечной закуплено оборудование, поставка ожидается в конце февраля. Подбираем ученическую мебель и для групп дошкольников. Уже установлены два лифта для физически ослабленных лиц. В учреждении будет безбарьерная среда", - рассказал Александр Шеметюк.

Детский сад - начальную школу строят за счет республиканского и областного бюджета. Намечено, что двери для детей новое учреждение образования распахнет 1 сентября. Детсад рассчитан на 150 мест, в начальной школе предусмотрено 321. По проекту, помимо групп для дошколят и учебных классов, в здании будут спортивный и хореографический залы, бассейн, кабинеты информационных технологий и изучения иностранных языков, сенсорная комната. На улице по периметру обустроят прогулочные павильоны, игровые комплексы, стадион, площадки для подвижных и спортивных игр, для изучения правил дорожного движения.

Учебно-педагогический комплекс расположится в густонаселенном районе. В этой части города находятся два микрорайона многоквартирной застройки, рядом - новый квартал частного сектора. "Проектная мощность достаточная, площади позволяют при необходимости несколько увеличить наполняемость классов. Обеспечим детям шаговую доступность. Рядом три школы, разгрузим их в плане начального звена, - отметил собеседник. - Уже определили район, к которому будет относиться новое учреждение образования. Занимаемся и подбором кадров".-0-