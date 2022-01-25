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25 января 2022, 14:42

Бассейн, лифт, массажный кабинет: новый детский сад открыли в Бобруйске

Во время открытия
Во время открытия

25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске открыл двери новый ясли-сад №85, рассчитанный на 240 мест, передает БЕЛТА.

Дошкольное учреждение расположено в развивающемся жилом микрорайоне Молодежный. В 2020 году здесь был открыт детский сад на 240 мест с бассейном, в 2021-м - средняя школа №35 с бассейном. "Ввод еще одного объекта образования - важное и значимое событие для жителей нового микрорайона, - сказала начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица. - Дошкольное учреждение стало настоящим подарком для бобруйских мам и пап, ведь в этом районе проживает много молодых семей, в том числе и многодетных. Новый сад позволит снизить социальную напряженность и реализовать принцип шаговой доступности учреждений дошкольного образования".

В детском саду открыто 13 групп, одна из которых будет специальной для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Каждая группа оснащена необходимой мебелью, мягким инвентарем, игровым оборудованием, телевизорами, стационарными и передвижными досками. В учреждении предусмотрены ресурсные центры для хранения методической литературы и наглядных пособий.

В учреждении имеется бассейн с одной чашей для занятий с воспитанниками в возрасте от 3 до 7 лет, установлен лифт, создана безбарьерная среда, в том числе для передвижения детей-колясочников. Медицинский блок дополнительно оборудован кабинетами физиотерапии и массажа.

Для организации образовательного процесса обустроены музыкальный, спортивный и гимнастические залы, а также кабинеты педагога-психолога, дефектолога и методический. Кроме того, оборудован кабинет для занятий по безопасности жизнедеятельности.

На территории учреждения размещены площадки с навесами для каждой группы, а также для занятий физкультурой, есть игровое и спортивное оборудование, дорожки для езды на велосипедах и самокатах.

В Бобруйске работают 63 учреждения дошкольного образования, в которых воспитывается почти 9,1 тыс. детей.-0-

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