Бассейн международного уровня в Минске планируется построить к концу 2023 года

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком показал в своем официальном Telegram-канале, как будет выглядеть бассейн международного стандарта, который строят в столице, сообщает БЕЛТА.

"Акцент в архитектурной концепции спортивного сооружения сделают на национальных символах Беларуси. В дизайнерском оформлении используют цвета государственного флага и элементы орнамента. Основной фасад выполнят в виде пяти соединенных ромбов, которые напоминают белорусские узоры и известные китайские узлы. По задумке архитекторов, здание будет символизировать национальные традиции белорусского народа и дружбу между двумя странами", - сказано в сообщении.

Объект возводится на месте типографии "Красная звезда" (станция метро "Молодежная") за счет безвозмездной технико-экономической помощи КНР в соответствии с техническими требованиями Международной федерации плавания (FINA). Сейчас готовится стройплощадка. Планируется, что строители выйдут на объект в третьем квартале этого года и завершат работы к концу 2023 года.

Как отметила главный архитектор Минска Ольга Радченко, здесь можно будет проводить как национальные соревнования, так и принимать первенства международного уровня по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло. Объект станет площадкой для подготовки белорусских спортсменов, а также предоставит возможность горожанам для занятий плаванием. Следить за соревнованиями смогут 6 тыс. зрителей.

Высота спортивного сооружения составит около 30 м, площадь - 40 тыс. кв.м. Внутреннее пространство разделено на три зоны: для соревнований, отдыха, разминки и тренировки. Комплекс вместит пять чаш: для основных состязаний, прыжков воду, разминки, обучению плаванию детей, своя чаша будет и в СПА-центре. Оборудуют здесь и спортивный зал, а также помещения для тренировок, где спортсмены смогут отрабатывать акробатические элементы и хореографию.

Развлечения и отдых для горожан и гостей столицы предусмотрят в спортивном парке, который расположится рядом с бассейном. Здесь можно будет покататься на скейтборде, позагорать на песчаном пляже, окунуться в бассейн, неспешно пройтись или устроить пробежку по дорожкам.-0-