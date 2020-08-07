Бассейн на шесть дорожек открыли после реконструкции в Гомеле

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Бассейн специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №7 после реконструкции открыли сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Для коллектива и воспитанников школы, а также жителей микрорайона это долгожданное событие. Бассейн был закрыт в 2018 году, когда при его обследовании обнаружили нарушения конструктивных элементов. В 2019-м было принято решение о создании проектно-сметной документации на его реконструкцию, а в текущем году из областного бюджета были выделены средства. В короткие сроки завершены все строительные работы.

При обновлении бассейна заменены перекрытия, установлена вентиляционная система, облицована плиткой чаша. "Это объект высокого качества, соответствующий всем санитарным нормам и требованиям", - рассказал начальник управления спорта и туризма области Павел Старосветский.

Шесть 25-метровых дорожек начнут принимать спортсменов и любителей плавания с начала сентября. Бассейн с переменной глубиной: 4,5 м в глубокой части и 1,2-1,5 м - в мелкой.

База спортивной школы включает также зал для игровых видов спорта 20х40 м, зал сухого плавания, тренажерные и шейпинг-залы, батутный комплекс, на территории есть стадион.

В СДЮШОР занимаются 480 учащихся по пяти видам спорта, отметил директор учреждения Игорь Максименко. С 2004 года, когда была основана школа, здесь подготовили трех мастеров спорта международного класса по плаванию и тяжелой атлетике, около 20 мастеров спорта. В этом году 14 ребят вошли в национальные сборные по фристайлу, бадминтону, плаванию, легкой и тяжелой атлетике. Эта база стала alma mater для многих выдающихся спортсменов, среди которых участник Олимпиад 2012 и 2016 годов пловец Евгений Цуркин.

В последний раз в здании 1978 года постройки ремонт с заменой витражей был в 2007 году. Ежегодно проводится текущий ремонт, при необходимости обновляется спортинвентарь.

По словам заместителя председателя Гомельского облисполкома Владимира Горбачева, в этом году около 32 тыс. учащихся базовых школ региона занимались плаванием. "Это достаточно популярный вид спорта, его развитию в области уделяется значительное внимание. Буквально месяц назад открыт модернизированный многопрофильный спорткомплекс с бассейном на ул.Портовой Гомеля. Будем и дальше укреплять спортивную базу области", - подчеркнул зампред.

Следующий в планах по восстановлению - бассейн "Дельфин". По данным Павла Старосветского, это вопрос ближайших двух лет.-0-