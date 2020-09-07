Бассейн после капремонта открыли в Гродно для юных спортсменов

7 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обновленный бассейн сегодня начал работу в Гродненском областном дворце творчества детей и молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагаб Вагабов вручает символический ключ директору Гродненского областного Дворца творчества детей и молодежи Татьяне Осмоловской

Начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик, директор Гродненского областного Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Осмоловская, генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагаб Вагабов

Бассейн несколько лет назад был закрыт на реконструкцию. Средства на капитальный ремонт - более Br3 млн - были направлены из областной инвестиционной программы.

"Капитально отремонтированы большая и малая чаши бассейна, полностью заменено очистное оборудование, обновлены раздевалки, тренерские, бытовые помещения", - отметил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик. Он подчеркнул, что полностью реализованы в бассейне и требования безбарьерной среды.

Руслан Абрамчик

Сейчас для занятий в спортивных секциях в бассейне записалось около 500 юных гродненцев: те, кто только учится плавать, дети второго и третьего годов обучения. Всего же заниматься здесь будут около 800 ребят. Достаточно и тренерских кадров. Бассейн 25-метровый, на 4 дорожки, можно будет здесь проводить и соревнования. Бассейн будет доступен и для досуга жителей Гродно: запланированы платные сеансы.

Во время капитального ремонта обновили спортивный зал для занятий гимнастикой, дзюдо, борьбой и другими неигровыми видами спорта. Также возведена пристройка, где появились помещения для занятий шахматами и шашками.

Это, как отмечалось во время открытия обновленных объектов, лишь один из этапов развития областного дворца творчества детей и молодежи. В этом году продолжится благоустройство прилегающей территории, кроме того, в ближайшие несколько лет планируется полностью обновить инженерные сети в здании, а также привести в порядок его фасад.

В областном дворце творчества детей и молодежи занимается более 2,7 тыс. детей. Для них доступно около 250 объединений по интересам разнообразной направленности.-0-

Фото Леонида Щеглов