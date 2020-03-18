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18 марта 2020, 18:19

База отдыха и мебельный цех проданы на торгах "Брестоблимущества"

Фото из архива
Фото из архива

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Последние торги комитета "Брестоблимущество" оказались результативными, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета Павел Манько.

На торги 17 марта были выставлены три объекта, два из них обрели новых владельцев. Здание базы отдыха с сооружениями на озере Любань в Кобринском районе уже не первый раз предлагалось к продаже. Собственник объекта - районное ЖКХ - снизил начальную цену до Br27 тыс. За лот боролись три покупателя. В итоге стоимость базы выросла почти вдвое: ее за Br53 тыс. приобрела коммерческая организация из Бреста.

На этот же аукцион впервые было выставлено на продажу здание мебельного цеха в Столине. Продавцом недвижимого имущества выступало районное ЖКХ, оценившее недвижимость в Br221 тыс. Владельцем мебельного цеха стал местный предприниматель, уплативший сумму, равную начальной цене плюс 5%.

"Мы довольны результатами торгов. Особенно радует, когда есть покупатели на объекты, имеющие определенную цену", - прокомментировал Павел Манько. Он отметил, что процесс выставления объектов недвижимости на торги продолжается. Сверстана программа аукционов вплоть до первой декады апреля. В частности, ждут покупателей овощехранилище в Ганцевичах и здание бани в Ляховичском районе. За одну базовую величину (1 БВ составляет Br27) предлагается здание столярного цеха в Столинском районе.

Объекты неиспользуемой коммунальной собственности выставлены также и на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи. На электронных торгах 24 марта можно будет приобрести комплекс капитальных строений по ул.Я.Купалы в Бресте и изолированное помещение склада концерна "Брестмясомолпром" в Пинске. На этой же площадке 2 и 3 апреля за одну базовую величину выставляются незавершенные капитальные строения Барановичского мясокомбината.-0-

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