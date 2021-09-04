База отдыха "Крупенино" в Бешенковичском районе выставлена на продажу за Br9,4 млн

4 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. База отдыха "Крупенино" в Бешенковичском районе впервые выставлена на аукцион и продается за Br9,4 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском филиале РУП "Институт недвижимости и оценки", который выступает организатором торгов.

Аукцион назначен на 1 октября. Имущество продается в связи с ликвидацией одноименного унитарного предприятия областной коммунальной собственности. В состав лота включены 10 зданий различного функционального назначения общей площадью свыше 6,6 тыс. кв.м. В их числе трехэтажный гостиничный комплекс на 40 мест с прилегающей территорией и подсобными помещениями, спальный корпус на 80 мест, коттеджи, административно-бытовые и служебные строения. Все объекты индустрии гостеприимства имеют развитую инфраструктуру, включая точки общественного питания, площадки для активного образа жизни и отдыха (беседки с мангалами, бар, теннисный корт, танцплощадка и т.д.).

Спальный корпус реализуется вместе с оборудованием и инвентарем в количестве более 1,2 тыс. единиц, среди которого около 50 картин, выполненных в различных техниках, стоимостью от Br332 до почти Br1,1 тыс. Для жизнеобеспечения объектов базы имеется артезианская скважина со станцией обезжелезивания воды, очистные сооружения, находящиеся на балансе УП "Витебскводоканал". Централизованное отопление организовано от котельной на территории комплекса.

База отдыха "Крупенино" расположена земельном участке площадью 10,04 га на берегу озера Боровно в 30 км от Витебска недалеко от автомагистрали МЗ Витебск-Минск. Комплекс введен в эксплуатацию в 2000 году и использовался для размещения и приема иностранных делегаций и граждан других государств во время их пребывания в Витебской области, а также деятелей искусств и гостей фестиваля "Славянский базар в Витебске". С 2014 года на базе комплекса открылся филиал №1 "Отделение реабилитации" учреждения здравоохранения "Витебский областной диагностический центр" для оказания реабилитационной помощи пациентам неврологического, ортопедотравматологического и ревматологического профилей. С марта 2020 года филиал специализировался на лечении, а позже реабилитации граждан, перенесших COVID-19.-0-