Бег с коромыслом и бой на бревне с мешками - в Минске 9 июня устроят "Сабантуй"

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Татаро-башкирский национальный праздник "Сабантуй-2019" состоится 9 июня в столичном Центральном детском парке им. М.Горького, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Откроется мероприятие в 12.00 парадом артистов, с приветственным словом выступят гости мероприятия. Далее - музыкальное приветствие и концерт артистов из Татарстана и Беларуси.

В 15.00 начнутся спортивные и национальные игры: бег с коромыслом, бой на бревне с мешками, бой горшков, перетягивание канатов, бег с яйцом в ложке, национальная борьба корэш.

Завершится программа награждением победителей спортивных игр и лучших участников художественной самодеятельности. По правилам сабантуя, никто не уходит с праздника без подарков, обязательно должен быть вручен приз каждому.

Сабантуй - это ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Иногда его называют праздником плуга (сабан на татарском языке означает "плуг", туй - "праздник"). В древности его отмечали в конце апреля по случаю начала весенних полевых работ, в наши дни празднуется в основном летом (по окончании весенних полевых работ и перед началом косовицы). В этот день проводятся различные спортивные и развлекательные игры, концерты, гостям праздника предлагают отведать вкусные блюда национальной татарской, башкирской и чувашской кухни.-0-