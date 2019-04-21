21 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 3,5 тыс. бегунов из восьми стран объединил "Белоруснефть-экомарафон-2019" в Гомеле накануне Международного дня Матери-Земли, который отмечается 22 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации ОО "Белорусская федерация легкой атлетики".

С самого утра на набережной в центральном парке Гомеля было многолюдно. Сотни приверженцев здорового образа жизни, не равнодушных к экологической ситуации, собрались у стартово-финишного городка - главной точки марафона. Это представители разных областей Беларуси, а также гости из Украины, России, США, Италии, Франции, Китая, Египта.

Всего в этот день состоялось три старта на трех дистанциях. Около 150 человек решились преодолеть марафон в 42 км 195 м, планка в 21 км 97 м стояла для более 500 участников полумарафона. И около 3 тыс. человек выразили готовность пройти 4 км 200 м во время экомарафона. Допуск к экозабегу был открыт для участников с 10 лет, полумарафону - с 15, а с 18 лет - к марафону с самой большой дистанцией.

Зрители и группы поддержки экомарафонцев наблюдали за стартами и финишами со специальной зоны.

У каждого марафонца был личный гид - карта. Маршруты были проложены в самом сердце города, включая зоны отдыха, кварталы исторической застройки и новые микрорайоны. По пути были расположены пункты питания и гидратации, где марафонцы могли восполнить свой баланс водой или фруктами, при необходимости обратиться за медпомощью или помощью волонтеров.

Результаты забегов фиксировала электронная система хронометража. Показатели каждого участника измерялись и регистрировались при пересечении линии старта и финиша. Для этого к тыльной стороне стартового номера был прикреплен специальный электронный чип.

Призовой фонд марафона - абсолютный зачет среди мужчин и женщин - составил Br1200 за первое место, Br600 - за второе и Br350 - за третье. Золото полумарафона (абсолютное первенство среди мужчин и женщин) - Br1100, серебро - Br550, бронза - Br330. А преодолевшие всю дистанцию стали обладателями медалей финишеров.

Экомарафон в таком формате проводился уже в третий раз. Среди основных целей мероприятия - поддержка идеи бережного отношения к природе, популяризация легкой атлетики, пропаганда здорового образа жизни, организация полезного досуга, повышение уровня мастерства спортсменов, укрепление спортивных и дружественных связей между легкоатлетами разных стран.

Организовали экостарты Белорусская федерация легкой атлетики, Гомельский облисполком и горисполком, а также "Белоруснефть".-0-