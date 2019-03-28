"Бегущий пассажир" остановится на площадке у автовокзала в Гомеле

28 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Монументально-декоративную скульптуру "Бегущий пассажир" отроют на площадке у Гомельского объединенного автовокзала 29 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО "Гомельоблавтотранс".

"Бегущий пассажир" ростом 1,8 м разместился у центрального входа в автовокзал.

Как и положено путнику, бронзовый пассажир несет багаж. В его правой руке - увесистый чемодан, в левой - плетеная корзинка, из которой выглядывает котенок. Есть ноша и за плечами. Улыбающийся пассажир замер в движении. Судя по экипировке, человек торопится домой с подарками. В год малой родины композиция имеет символический характер.

Автор скульптуры - известный гомельский мастер Вячеслав Долгов. К слову, это одна из последних его работ. С легкой руки скульптора в Гомеле появились такие местные "знаменитости" из бронзы, как клоун Карандаш у здания цирка, "Первый гомельчанин" в городском парке, "Пассажир на чемодане" на железнодорожном вокзале, "Шарманщик" в Новобелицком районе и др.

Некоторое время назад коллектив ОАО "Гомельоблавтотранс" объявил конкурс на лучшую малую архитектурную форму, которая может украсить привокзальное пространство. Из десятков работ, присланных из разных уголков области, а также Минска, победителем признана задумка Вячеслава Долгова.

Теперь "Бегущий пассажир" будет встречать и провожать всех, кто прибывает или покидает город. Его реальные коллеги по пути смогут увидеть в нем свою историю. Скульптура может стать одной из визиток областного центра.

Торжественное открытие намечено на 14.00. На мероприятие приглашены представители власти города и области. Планируется участие вдовы мастера Людмилы Долговой.-0-