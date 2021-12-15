"Белая Русь" организует в Могилеве областной новогодний праздник

15 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская областная организация РОО "Белая Русь" готовит новогодний праздник, который пройдет 18 декабря в городском парке Подниколье в областном центре, сообщили БЕЛТА в Могилевском облисполкоме.

В этот день маленьких гостей и их родителей будет ждать яркая и насыщенная праздничная программа. Торжественное открытие состоится на главной сцене парка в 13.00. Здесь же пройдет церемония награждения победителей областных конкурсов, посвященных Году народного единства, и "Письмо Деду Морозу". Затем участникам праздника покажут новогоднее представление, после которого начнется концертная программа и розыгрыш призов.

С 14.00 до 17.00 в парке будут работать тематические детские площадки. "Ребята смогут покататься на лошади, пони и ослике, поиграть в лазертаг, посмотреть показательное выступление кинологической службы Департамента охраны МВД, посетить выставку спецтранспорта ГАИ и МЧС и покататься на машинах. Кроме того, дети смогут поучаствовать в конкурсах по финансовой грамотности и розыгрыше призов. В парке организуют дегустацию продукции предприятий области", - рассказали организаторы.

Завершится праздник огненно-пиротехническим шоу от могилевской команды "Дыхание огня".-0-