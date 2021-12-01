"Белая Русь" совместно с партнерами приобрела для инфекционной больницы в Гродно аппарат ИВЛ

1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый аппарат ИВЛ для Гродненской областной инфекционной клинической больницы приобретен по время акции "Белая Русь - медикам". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Гродненской областной организации РОО "Белая Русь" Светлана Варяница.

В Гродненской области во второй раз прошла акция "Белая Русь - медикам". Региональные организации приобрели и передали в больницы пульсоксиметры, тесты, защитные средства, а также холодильники, бесконтактные термометры и другие предметы медицинского обихода.

В Гродно "Белая Русь" оказала поддержку областной инфекционной клинической больнице. Совместно с предприятиями региона для отделения реанимации был закуплен аппарат ИВЛ. "Мы благодарны всем работникам системы здравоохранения, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, и стараемся поддерживать их", - отметила Светлана Варяница.

В 2020 году областная организация "Белой Руси" также закупала для клиник региона медицинское оборудование.-0-