Беларусь и Иркутская область в январе-августе нарастили товарооборот на треть

14 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот между Беларусью и Иркутской областью за январь-август текущего года вырос на 33,4%. Такая информация прозвучала на третьем заседании рабочей группы по сотрудничеству республики и российского региона, которое проходит сегодня в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, который возглавляет рабочую группу с белорусской стороны, выразил удовлетворение динамикой торгово-экономических взаимоотношений. "Рост товарооборота более чем на 30% говорит о многом. За январь-август он составил более $67 млн. Резервы есть, поэтому ставится задача до конца года выйти на $100 млн. Самое главное, что увеличивается номенклатура нашей продукции, идет обоюдовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Мы уже больше говорим о создании совместных предприятий. Это очень важно - не сырьем торговать, а готовой продукцией, товарами, услугами", - отметил он.

Сальдо товарооборота для Беларуси складывается положительное: за январь-август экспорт товаров в Иркутскую область составил $37,7 млн, или 219% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В текущем году в российский регион экспортировано более 30 единиц самосвалов БелАЗ на общую сумму $20 млн, что значительно больше предыдущих лет. В свою очередь импорт изделий из цветных металлов из Иркутской области возрос практически в два раза. Помимо прямых поставок развивается производственная кооперация. В городе Усолье-Сибирское создано совместное предприятие по сборке лифтового оборудования "Могилевлифтмаш-Усолье". Ведется поставка техники холдинга "Амкодор" (сейчас активно прорабатывается вопрос организации центров сервисного обслуживания и ремонта). Тесное взаимодействие с иркутскими деловыми кругами налажено группой компаний СТиМ: в российский регион осуществляются поставки инновационных материалов, машин для нанесения дорожной разметки.

По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, Приангарье вносит значимый вклад в увеличение товарооборота между Россией и Беларусью. "За два года, прошедших с момента создания рабочей группы по сотрудничеству, мы поднялись на следующую ступеньку. Мы сегодня обсуждали создание конкретных производств. Кроме того, мы должны еще отработать схему поставок продукции. Очень многие виды товаров, которые покупает Иркутская область у Беларуси, в частности, здесь, в Брестской области, идут через другие регионы, другие компании. В нашем товарообороте они не учитываются. Я думаю, что не следует делать разного рода перевалки и включать большое количество посредников, которые только увеличивают цену и сроки поставок этой продукции. Если будут прямые поставки, от этого выиграют все - и потребители, и производители", - подчеркнул он.

В качестве наиболее перспективных направлений сотрудничества стороны видят углубленную лесопереработку с выходом на мебельное производство, сферу сельского хозяйства. Прорабатывается вопрос создания совместного Торгового дома.

На заседании рабочей группы были подписаны протокол о намерениях о сотрудничестве между управлением спорта и туризма Брестского облисполкома и агентством по туризму Иркутской области, соглашение о сотрудничестве подписали ОАО "Брестсельмаш" и Министерство сельского хозяйства российского региона.-0-