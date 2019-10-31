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31 октября 2019, 07:52

Беларусь и Польша разработают план совместного управления Беловежской пущей

Фото из архива
Фото из архива

31 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В белорусской и польской частях Беловежской пущи намерены разработать план совместного управления трансграничным объектом Всемирного наследия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в национальном парке "Беловежская пуща".

Такие рекомендации белорусской и польской сторонам выдал Комитет Всемирного наследия. "Нам нужно активизировать работу по подготовке единого трансграничного плана. Мы намерены до конца года провести с польскими коллегами совместное заседание по этому вопросу. Предстоит большая работа, рассчитанная не на один год. Сложности обусловлены разными законодательствами, которые необходимо адаптировать к совместному плану. Нам нужно определиться концептуально о подходах управления объектом в соответствии с критерием о его выдающейся универсальной ценности, находящимся под строгой охраной. Нужно решить, какие приоритеты и действия необходимо предпринять, чтобы сохранить объект Всемирного наследия потомкам", - пояснил заместитель генерального директора национального парка по науке и экологическому просвещению Василий Арнольбик.

Кстати, национальный парк "Беловежская пуща" получил предложение принять участие в 22-й сессии Генеральной ассамблеи государств-участников конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, которая состоится 27-28 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

В октябре 1979 года в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО был включен Беловежский национальный парк (Польша). А в 1992 году в этот перечень вошла и белорусская часть пущи. Таким образом, был создан первый в Европе природный трансграничный объект Всемирного наследия. Пять лет назад он был расширен до 140 тыс. га на всю историческую территорию Беловежской пущи под общим названием "Беловежский лес" (Biaіowieїa Forest). Сюда входят 60 тыс. га старовозрастного леса с польской стороны и 80 тыс. га - с белорусской.

В связи с сорокалетием получения Беловежским национальным парком почетного статуса в поселке Беловежа состоялось торжественное заседание, в котором приняли участие представители национального парка "Беловежская пуща". Мероприятия, посвященные этому событию, будут проходить в течение года. Их кульминацией станет проведение в октябре 2020 года международной конференции "Беловежская пуща - содержание, охрана, забота и развитие. Управление объектом Всемирного наследия в условиях прогрессивных изменений".-0-

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