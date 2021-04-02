Беларусь и Россию объединяют героическое прошлое и перспективные планы на будущее - дипломат

2 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россию объединяют героическое прошлое и перспективные планы на будущее. Таким мнением с журналистами поделился третий секретарь посольства Российской Федерации в Беларуси Кирилл Плетнев во время торжественного мероприятия, посвященного Дню единения народов Беларуси и России, которое прошло в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочется поблагодарить руководство Могилевской области за приглашение на такой большой и важный праздник. От лица посольства я хочу поздравить наши народы с праздником - белорусов, которые проживают и трудятся в Российской Федерации, и россиян, которые нашли себя в Беларуси, - отметил Кирилл Плетнев. - Беларусь и Россию объединяют героическое прошлое и перспективные планы на будущее. И сегодняшний день - это еще один повод вспомнить, какой большой совместный путь прошли наши страны, и наметить планы на дальнейшее развитие".

Во время торжественного мероприятия к гостям праздника обратился заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.

"Сегодня мы отмечаем историческую дату. Четверть века назад был подписан документ об образовании Сообщества Беларуси и России. Он дал начало уникальному интеграционному процессу. Проект Союзного государства отразил искреннее стремление наших народов быть вместе. У белорусов и россиян много общего: мы говорим на одном языке, у нас похожий менталитет и одни духовные ценности. Никто и никогда не сможет разделить наши народы, - подчеркнул Валерий Малашко. - Президенты двух стран делают многое для дальнейшего укрепления и развития Союзного государства. Мы реализуем совместные проекты в экономической, гуманитарной, промышленно-технической и других сферах. Активный участник этих процессов - Могилевская область. Мы сотрудничаем с десятками российских регионов. Человеческой дружбе и торгово-экономическим связям любые расстояния не помеха".

Для гостей торжественного мероприятия во Дворце культуры области подготовили концертную программу заслуженного коллектива Республики Беларусь - оркестра народных инструментов имени Л.Л.Иванова с участием народной артистки Российской Федерации Надежды Крыгиной.-0-