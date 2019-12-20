Беларусь предлагает Польше создать дорожную карту развития трансграничной туристической территории

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Польше разработать дорожную карту развития трансграничной туристической территории. Такая информация озвучена сегодня в Бресте на заседании двусторонней рабочей группы по сотрудничеству в сфере туризма, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет о том, чтобы к белорусско-польскому приграничью привлечь внимание туристов из третьих стран - Западной Европы, Азии, Северной Америки. "С учетом вступления в силу указа №300 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" видим, что территория Брестской и Гродненской областей может войти в европейские маршруты, которые обслуживают автобусные ассоциации. Наша задача - предложить качественный туристический продукт с проживанием и питанием", - отметил заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич.

Белорусская сторона практически завершила работу над своей частью проекта. Во время заседания рабочей группы с предложением ознакомились польские коллеги. "Обсудим этот вопрос, может быть, что-то дошлифуем и до начала туристического сезона направим польской стороне готовый комплекс мероприятий с учетом их пожеланий", - сказал Виталий Грицевич. Он добавил, что на международной весенней ярмарке туристских услуг "Отдых-2020", которая пройдет в апреле в Минске, планируется организовать форум для туроператоров Европы. Им предложат ознакомиться с возможностями путешествия по трансграничной территории Беларуси и Польши.

Подобный проект департамент туризма прорабатывает с представителями Венгрии, который называется "Путями Батория". Туристический маршрут предполагает в том числе посещение Гродненской и Брестской областей.

Участники белорусско-польской рабочей группы по сотрудничеству в сфере туризма обсудили сегодня возможности для увеличения взаимного турпотока, наметили планы проведения совместных мероприятий в 2020 году.-0-