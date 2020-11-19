19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларуськалий" уволил 49 работников за прогулы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал предприятия.

На "Беларуськалии" подчеркнули, что лица, агитирующие за вступление в стачку, не соблюдают порядок объявления и проведения забастовки, несмотря на решение суда Минской области, которым забастовка на предприятии была признана незаконной. "Отказ работников выполнять свои трудовые обязанности в связи с вступлением в стачку противоречит национальному и международному законодательству, не относится к уважительным причинам неявки на работу. Единственным правовым последствием таких действий является увольнение работника за прогул. В настоящее время за прогулы уволено 49 таких работников", - говорится в сообщении.

На предприятии заявили, что в отношении остальных отказывающихся от исполнения своих трудовых обязанностей будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством, и попросили не поддаваться на провокации.-0-