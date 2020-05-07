БЕЛАЗ построил для работников филиала дом

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилой дом для работников и их семей "СПК "Первомайский" - филиала ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" сегодня введен в эксплуатацию в агрогородке Слобода Смолевичского района (Минская область). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

"Новый 12-квартирный жилой дом БЕЛАЗ построил для работников филиала, которые своим трудом вносят значимый вклад в достижения всего холдинга", - отметили в пресс-службе. В 2019 году хозяйство добилось высоких показателей в растениеводческой отрасли. Совсем недавно здесь была открыта новая молочно-товарная ферма с высокотехнологичным оборудованием на 774 головы крупного рогатого скота.

"Дом создан для комфортной и качественной жизни работников сельскохозяйственного производственного комплекса. Он оснащен объектами инженерной инфраструктуры. Хорошо продумана и эффективно использована прилегающая территория, предусмотрены автопарковки, удобные пешеходные тротуары, детские площадки, созданы благоприятные условия для отдыха жильцов", - подчеркнули на предприятии. Общая площадь квартир составляет 874,8 кв.м.

Многоквартирный дом для белазовских аграриев возводили специалисты и рабочие многопрофильного строительного производства "БелАЗстройкомплекс".

В торжественном мероприятии приняли участие гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" Петр Пархомчик, директор СПК "Первомайский" Николай Козлов, замминистра промышленности Андрей Буйневич, первый зампредседателя Минского облисполкома Сергей Левкович и председатель Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский.

"Корпоративная социальная ответственность - одно из приоритетных направлений деятельности ОАО "БЕЛАЗ". Это подтверждает концепция строительства жилья для работников общества на 2014-2020 годы, которое строится по графику и в полном объеме", - добавили в пресс-службе.

СПК "Первомайский" - многопрофильное агропромышленное предприятие, основные производственные специализации - выращивание зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур, картофеля, производство молока, говядины, свинины, переработка мяса. В 2019 году хозяйство получило рекордный урожай зерновых культур - 7468 т без учета кукурузы, которой собрано 1912 т. Заготовлено 8209 т травяных кормов, что на одну условную голову скота составило 41,4 ц. Это более чем на 30% выше уровня 2018 года. В целом по филиалу рост производства растениеводческой продукции за 2019 год в сопоставимых ценах к уровню 2018 года составил 135%. Хорошие результаты и в животноводческой отрасли: валовое производство и реализация молока возросли почти на 10%. Темп роста производства сельхозпродукции по филиалу за 2019 год составил 111% к 2018 году.-0-