БЕЛАЗ построил многоквартирный дом для заводчан в Жодино

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский автомобильный завод построил для заводчан многоквартирный дом в Жодино, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Семиэтажное строение с двумя подъездами возвели за девять месяцев. Акцент при строительстве делали на удобстве для людей - дом оборудован лифтами, системами поквартирного учета расхода тепла, газа, холодной и горячей воды, электроэнергии, возле подъездов установлены пандусы.

Вблизи дома созданы условия для активного отдыха на свежем воздухе. Есть площадки с детским игровым оборудование и одна для занятий спортом, оснащенная тренажерами БЕЛАЗ. Территорию украшают малые архитектурные формы.

Ключи от квартир в новом доме планируют вручить 56 семьям работников завода, из которых 26 - многодетные.

С 2014-го по 2020 год почти 600 БЕЛАЗовских семей улучшили жилищные условия. Создание комфортных условий для жизни заводчан и корпоративная социальная ответственность остаются приоритетными ценностями Белорусского автомобильного завода.-0-