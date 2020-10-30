"БелЭмса" расширяет производство одноразовых медицинских масок

30 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Дополнительное оборудование для выпуска одноразовых трехслойных медицинских масок закупает ООО "БелЭмса" в Могилевском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель директора предприятия Осман Учар.

"Летом мы запустили вторую линию по производству средств индивидуальной защиты. Здесь мы выпускаем 2,4 тыс. масок в минуту. Наши изделия зарекомендовали себя как на внутреннем рынке Беларуси, так и на внешних. Высокое качество, современные материалы, удобство для потребителей при ношении и, самое главное, надежная защита - спрос на наши медицинские маски продолжает расти. Потому было решено расширять производство", - отметил Осман Учар.

На "БелЭмсе" выпускают трехслойные медицинские маски из нетканого материала. Первый слой, который прилегает к коже, не раздражает ее. Второй - фильтрующий, находится внутри маски. Внешний слой защищает от пыли и других мелких частиц. Маска обеспечивает до 99% защиты от бактерий, что было подтверждено при лабораторных исследованиях в Европе и Америке при получении медицинских сертификатов. Также в маске есть пластмассовый фиксатор для носа, обеспечивающий более плотное ее прилегание к лицу. Здесь разработали уникальные заушники из материала, который используется на предприятии при изготовлении детских подгузников. Он не натирает кожу и не доставляет неудобств во время длительного ношения.

Новая линия, как и предыдущие две, будет полного цикла, все производство здесь автоматизировано. "До 20 ноября новое оборудование уже приедет на наш завод. Мы надеемся запустить его в кратчайшие сроки. Сегодня руководство предприятия решило приобрести еще одну машину для производства медицинских масок. Когда все оборудование будет установлено и начнет работать, мы сможем выпускать почти 5 тыс. штук в минуту", - рассказал Осман Учар.

Сумма инвестиций составила около $3 млн. При расширении производства здесь будет создано более 100 рабочих мест. "Мы сейчас активно ищем людей для работы на новых линиях. Нашему предприятию нужно около 100 упаковщиков и 20 операторов", - подчеркнул Осман Учар.

По его словам, в первую очередь медицинские маски поступают на внутренний рынок страны, остальное идет на экспорт.

ООО "БелЭмса" зарегистрировано в СЭЗ "Могилев" в 2011 году. Здесь производят влажные салфетки, подгузники. Учредителем и инвестором предприятия выступила турецкая компания Ucar Grup. 70% продукции экспортируется в 25 стран мира.-0-