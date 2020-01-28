"Белэнерго": Минская ТЭЦ-4 переведена на природный газ

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на Минской ТЭЦ-4 завершено использование резервного топлива, все котлоагрегаты переведены на сжигание природного газа. Такая информация размещена в Telegram-канале ГПО "Белэнерго", сообщает БЕЛТА.

Накануне в сети Интернет появилась петиция в адрес Минского горисполкома и РУП "Минскэнерго", в которой минчане просят отказаться от использования мазута на ТЭЦ-4, ссылаясь на то, что это негативно сказывается на их самочувствии.

В "Белэнерго" пояснили, что мазут является резервным топливом для Минской ТЭЦ-4. В январе текущего года его сжигали на некоторых котлоагрегатах, чтобы обновить и пополнить производственный резерв, с соблюдением экологических нормативов, установленных комплексным природоохранным разрешением.

В ГПО отметили, что переход на резервное топливо может быть осуществлен в любое время и продолжительность его использования будет определяться производственной необходимостью.-0-