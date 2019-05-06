"Белфармация" опубликовала график работы минских аптек во время майских праздников

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белфармация" опубликовало на своем сайте график работы минских аптек во время предстоящих майских праздников, сообщает БЕЛТА.

Для организации лекарственного обеспечения населения и организаций здравоохранения Минска 7 мая (Радуница) будут работать следующие аптеки предприятия. К примеру, в Заводском районе круглосуточно будут открыты аптеки №3, №7, №90, с 9.00 до 17.00 - №16, №45, с 10.00 до 18.00 - по ул. Ангарская, 36, с 9.00 до 21.45 - по ул. Крупской, 6/1, с 10.00 до 18.45 - по ул. Жилуновича, 4, с 9.00 до 21.00 - по пр. Партизанский,182 и по ул. Уборевича, 176.

В Ленинском районе аптека №4 будет работать с 10.00 по 18.00, №5, №13, по ул. Прушинских, 1-115 - круглосуточно, №23, №57, по пр. Рокоссовского, 140-119 - с 9.00 по 17.00. В Московском - №20, №81, №109 - с 9.00 до 17.00, №78, по ул. Каролинская, 2-177а - круглосуточно, по пр. Дзержинского, 91 - с 9.00 до 21.30, по ул. Рафиева, 64 - с 9.00 до 20.00, по ул. Слободская, 131 - с 11.00 по 19.00.

8 мая аптеки будут работать по графику субботы, 11 мая - по графику рабочего дня. На сайте предприятия также опубликован список аптек, которые будут открыты 9 мая. В частности, в Октябрьском районе столицы аптеки №19 и №58 будут работать круглосуточно, №74 - с 9.00 до 18.00, №97 - с 10.00 до 18.00, №100 - с 9.00 до 17.00, аптека 5-й категории (в здании железнодорожного вокзала со стороны ул. Кирова по направлению ко входу в метро) - с 7.00 до 22.00. А в Центральном - №26 - с 10.00 до 18.00, №36 - круглосуточно, №104 - с 10.00 до 18.00, по ул. Мястровская, 27 - с 11.00 до 19.00.

Работа аптек 4-й категории, расположенных в организациях здравоохранения, налажена в соответствии с режимом медучреждения.

Уточнить информацию о наличии лекарственных средств и режиме работы можно, обратившись в "Справочную аптек" по телефону 169 (ежедневно 8.00 - 20.00; в воскресенье и праздничные дни - 10.00 - 18.00).

РУП "Белфармация" - государственная аптечная сеть, самая крупная в стране. Предприятие включает более 200 аптек, аптечный склад, контрольно-аналитическую лабораторию, информационно-фармацевтический центр.-0-