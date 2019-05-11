БелГУТ начнет подготовку бизнес-аналитиков

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет транспорта с 2019 года начинает подготовку по новой специальности "информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте)", сообщил корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии университета Сергей Шатров.

Курс обучения по новой специальности рассчитан на 4 года. За это время студенты получат знания в области объектно-ориентированного программирования, защиты информации, программирования сетевых приложений, а также практические навыки по разработке программных приложений для бизнес-анализа, моделирования и реинжиниринга бизнес-процессов и др.

Набор профессиональных компетенций специальности сочетает в себе знания в сфере программирования, технологии производственного процесса, ресурсного менеджмента и цифровизации экономики организации.

Выпускники получат квалификацию "Программист. Бизнес-аналитик".

По словам собеседника, заинтересованность в подготовке специалистов по новой специальности уже выразили Белорусская железная дорога, а также IBA Group, EPAM Systems и другие компании.

Для поступления на данную специальность абитуриенту необходимо сдать централизованное тестирование по таким профильным предметам, как математика, физика, белорусский или русский язык. В этом году БелГУТ планирует принять 15 человек за счет средств бюджета и 8 - на платной основе.

Всего в нынешнюю вступительную кампанию университет на первую ступень высшего образования будет вести набор по 20 специальностям. За счет средств бюджета планируется принять 658 человек, на платную форму обучения - 337.

Белорусский государственный университет транспорта основан в 1953 году, он расположен в историческом центре Гомеля. В настоящее время университет представляет собой современный научно-образовательный комплекс с развитой инфраструктурой, современным лабораторным оборудованием, библиотекой, спорткомплексом, общежитиями.-0-