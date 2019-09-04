"Белкартография" подготовила альбом "Брэст на старадаўніх картах і планах" к тысячелетию города

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белкартография" подготовило альбом "Брэст на старадаўніх картах і планах" к тысячелетию города, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В новом альбоме собрано более 45 старинных карт, охватывающих исторический период от 1154 года до начала XIX века. К каждой из них дано описание, указаны авторы, место издания, масштаб и размеры, техника исполнения. Альбом содержит 96 страниц, тираж - 1 тыс. экземпляров. Первыми его смогут приобрести жители и гости Бреста на ярмарке 7 сентября во время официальных торжеств, посвященных тысячелетнему юбилею города.

"Город, впервые упомянутый как Берестье в "Повести временных лет" под 1019 годом, за свою историю не раз менял название (Брест-Литовск, Брест-над-Бугом). Это можно проследить по картам в альбоме", - рассказали в пресс-службе.

Ранее РУП "Белкартография" выпущены карты "Брест. Туристская карта" в обычном и сувенирном вариантах, "Брест. Брестский район", атласы "Брест. Атлас туриста" и "Брест. План города".-0-

Фото Государственного комитета по имуществу