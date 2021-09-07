"Белкартография" выпустила альбом "Мінск на старадаўніх картах і планах"

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белкартография" выпустило альбом "Мінск на старадаўніх картах і планах". Издание содержит 140 цветных страниц, где размещено 84 карты и плана, важные гравюры, рисунки, а также ряд документов, опубликованных впервые, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госкомимущества.

"Альбом дает возможность наглядно увидеть развитие Минска на протяжении двух веков - в 1750-е - 1940-е годы. В нем публикуются первые известные план и гравюра города, все известные историкам планы XVIII века, а также более поздние. Благодаря альбому, читатель сможет узнать об особенностях жизни города в прошлые столетия, легендарных местах, которые сохранились в современных названиях районов, улиц или метро", - говорится в сообщении.

При подготовке альбома использовались данные государственных архивов и музеев, а также информация из личных коллекций. Все это позволило создать разносторонний и полный материал, считают в комитете.

В Госкомимуществе напомнили, что в 2019 году предприятием был выпущен альбом "Брэст на старадаўніх картах і планах". Эти издания дополняют друг друга и дают исчерпывающее представление об истории картографии страны.-0-