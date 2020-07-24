"Белкартография" выпустила к "Вишневому фестивалю" карту Глубокского района

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белкартография" выпустила карту "Глубокое. Глубокский район", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В городе Глубокое Витебской области 25 июля пройдет международный "Вишневый фестиваль". К этому событию подготовлена карта. "Это край с богатейшей историей, о которой повествуют многочисленные памятники архитектуры, истории и археологии. Это красивейшая природа: чистота и уникальность 106 озер, леса. А еще Глубокое - это вишневая столица Беларуси. С 2013 года здесь проводят международный фестиваль, в честь которого установлена скульптура "Вишенка", одна из достопримечательностей города. Обо всем этом повествует карта", - рассказали в пресс-службе.

План города представлен в масштабе 1:10000, карта района - в масштабе 1:100000. Языки издания - русский и английский.

РУП "Белкартография" было создано в 1999 году. Сегодня предприятие выпускает свыше 700 картографических произведений, среди которых научно-справочные карты и атласы; тематические и представительские карты и атласы для госорганов управления, местных, исполнительных и распорядительных органов власти, учреждений, организаций и предприятий; карты и атласы на иностранных языках; цифровые карты.-0-