"Белкартография" выпустит карты Минска ко II Европейским играм

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белкартография" выпустит туристические карты Беларуси и Минска специально ко II Европейским играм, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Всего к международному спортивному форуму будет выпущено четыре карты: "Запрашаем у Беларусь. Туристская карта" на русском и английском языках, "Минск. Туристская карта" и "Минск спортивный" - на русском, Sports Minsk - на английском. На картах будет размещен логотип международного спортивного форума.

В частности, на уже выпущенной в масштабе 1:53 000 карте "Минск. Туристская карта" центр города отображен более подробно - в масштабе 1:12 000. На карте указаны основные достопримечательности города с их кратким описанием, фотографиями и адресами. Здесь есть и контактная информация дипломатических представительств, гостиниц, музеев, основных спортивных комплексов, ресторанов белорусской кухни.

На карте "Минск спортивный" с планом города в масштабе 1:40 000 будет обозначено местоположение станций метро, основных спортивных объектов, где будут проводиться соревнования II Европейских игр. Здесь укажут и общие сведения об играх и местах проведения соревнований по каждому виду спорта.

"Белкартография" выпустит карты за счет собственных средств.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-