"Белкоммунмаш" до конца мая поставит Минску более 30 электробусов нового поколения

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый электробус модели Е321 - новая разработка холдинга "Белкоммунмаш" - пополнил автопарк Минска. До конца мая город получит еще 31 единицу такой техники, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Именно в столице электробус этой модели впервые выйдет на пассажирские маршруты. Его масса - 12,3 т, пассажировместимость - 83 человека. Время зарядки подвижного состава составляет 5-8 минут, запас хода позволяет на одном заряде проехать 30 км. Для сидения предназначено 26 мест.

На предприятии рассказали, что действующий контракт предполагает поставку для Минска 60 электробусов, из которых 20 (модели Е433) поступили в троллейбусные парки, еще восемь будут направлены "Минсктрансу" до конца марта.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" - ведущий производитель наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. На предприятии выпускаются троллейбусы, трамвайные пассажирские вагоны и электробусы нормальной и повышенной вместимости.-0-