"Беллегпром" намерен создать бренд госпредприятий легкой промышленности

20 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" начал создавать зонтичный бренд предприятий легкой промышленности Беларуси. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель "Беллегпрома" Татьяна Лугина перед совещанием по вопросу развития промышленного комплекса Витебской области.

По ее словам, проект уже реализуется. Цель разработки бренда - создать узнаваемую торговую марку, которая тянула бы за собой все предприятия госсектора страны. "Чтобы она тесно ассоциировалась с предприятиями белорусского легпрома, стала страновым брендом, с которым мы могли бы выходить на рынки Украины, России, Европы", - подчеркнула председатель концерна.

"Мы глубоко проанализировали эту тему и понимаем, что мелкие предприятия не могут ни экономически, ни по квалификации широко себя представлять на рынках других стран. Если же эту задачу скоординирует "Беллегпром", выступит главным звеном, то эффект должен быть. Пока на этот год мы поставили задачу реализовать этот проект по стране", - добавила Татьяна Лугина.

С этой целью в областных городах Беларуси под зонтичным брендом планируется открыть семь магазинов. При этом присутствие производителей в этом проекте будет на платной основе. "Это не национальный, бюджетный проект. Это деньги, которые мы должны сами заработать в таких мультибрендовых торговых точках", - уточнила руководитель концерна.-0-