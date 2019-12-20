"Беллесбумпром" поздравил с новогодними праздниками учащихся школы-интерната в Бобруйске

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя "Беллесбумпрома" Геннадий Диковицкий во время акции "Наши дети" посетил Бобруйскую государственную специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением слуха и поздравил ребят с наступающими праздниками, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

Представитель концерна отметила, что "Беллесбумпром" традиционно принимает участие в этом благотворительном марафоне, главная цель которого - подарить детям тепло и внимание, создать доброе, праздничное настроение.

"Концерн оказывает поддержку учреждению в обновлении и пополнении материально-технической базы, - отметила пресс-секретарь. - Регулярно выделяется безвозмездная помощь в виде мебели, школьных принадлежностей. Этот год не стал исключением: школе предоставлен сертификат на продукцию предприятий концерна на сумму более Br2,3 тыс. Это, в частности, мебель, канцелярские принадлежности, оргтехника".

Новогодняя акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством, вручают им подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-