"Беллесбумпром" поздравил с новогодними праздниками учащихся школы-интерната в Бобруйске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько присоединился к благотворительной акции "Наши дети" и поздравил воспитанников Бобруйской государственной специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха с наступающими новогодними праздниками и вручил им подарки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

Каждый ребенок получил новогодний набор сладостей, для библиотеки школы подарен большой комплект познавательных и развивающих книг детских белорусских авторов. Материально-техническую базу школы также пополнили предприятия концерна, передав школе различные комплекты мебели для учебных классов, кабинетов и жилых комнат, двери, компьютеры, санитарно-гигиенические изделия. В свою очередь ребята подарили Михаилу Касько стилизованную новогоднюю елочку, сделанную своими руками из древесины.

Председатель концерна принял участие в новогоднем школьном празднике. Дети пели, танцевали, рассказывали стихи, веселились в шуточных сценках и конкурсах. "Конечно, когда видишь радость в детских глазах, как они играют и выселяться, испытываешь чувство счастья за них, - сказал он. - Для нас, взрослых, детский смех, их настроение и здоровье - это самое главное и ценное. Наши дети - самый большой стимул и смысл в жизни. И наш долг сделать всех детей счастливыми, никого не обделить вниманием, дарить им тепло, любовь, поддерживать во всех ситуациях, создавать вот такие замечательные добрые праздники, как акция "Наши дети".

Поздравляя детей, руководитель "Беллесбумпрома" отметил: "В ваших глазах сегодня радость и блеск, задор и отличное, праздничное настроение. Мы, взрослые, хотим, чтобы эти эмоции были с вами всегда, чтобы вы радовались, смеялись, чтобы у вас всегда все получалось и сбывались самые заветные желания. Новый год - волшебный праздник, мы все ждем от него настоящего чуда. Пусть оно произойдет у каждого из вас. Желаю вам интересно провести каникулы, отдохнуть, получить заряд бодрости и подкрепить свое здоровье. Будьте крепкими, здоровыми, пусть вокруг вас всегда будут заботливые, любящие и добрые люди".

Концерн на протяжении многих лет поддерживает воспитанников Бобруйской государственной специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха. Эти дети (101 учащийся) практически на протяжении всего учебного года проживают в школе. Они приезжают сюда на специализированное обучение со всех уголков Могилевской области и некоторых других регионов. Руководство концерна, директора предприятий отрасли приезжают сюда на протяжении всего учебного года, поддерживают детей своим вниманием и участием, привозят подарки, общаются с ребятами.

Масштабная новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 14 декабря по 14 января. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, представители местных властей, общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем.-0-