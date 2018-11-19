"Беллифт" в этом году заменит в Минске не менее 80 подъемников

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беллифт" в 2018 году рассчитывает заменить в общей сложности около 80 лифтов в домах столицы. Об этом сообщил сегодня генеральный директор ОАО "Беллифт" Виктор Бирюк на оперативном совещании в столичной мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году после решения вопросов финансирования подпрограммы "Безопасный лифт" госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы мы активно включились в работу. На сегодняшний день в Минске смонтировано и введено в эксплуатацию 30 лифтов, еще 26 находятся в работе. Всего до конца года планируем смонтировать не менее 80 лифтов. В следующем году, при условии равномерной загрузки, готовы выполнить замену порядка 250-300 лифтов", - сказал Виктор Бирюк.

На обслуживании ОАО "Беллифт" находится 8,7 тыс. лифтов, эскалаторов и платформ, а также прочие системы. Работники организации обслуживают лифты в Ленинском, Заводском, Партизанском, Первомайском, Центральном, Советском, частично Фрунзенском и Октябрьском районах столицы, а также в Минском районе. Республиканский испытательный центр проводит техническое диагностирование и освидетельствование лифтов, а также аэродинамические испытания системы в Минске и других регионах.

Чистая прибыль ОАО "Беллифт" за девять месяцев составила Br316 тыс., темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 176,5%. Для сокращения затрат организация проводит системную работу по объединению и укрупнению (за счет сокращения лишних) диспетчерских пунктов по обслуживанию лифтов.-0-