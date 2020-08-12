Белорусам нельзя допустить раскола общества - работник "Нафтана"

12 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В сложное время белорусы должны быть вместе, нельзя допустить раскола общества. Таким мнением поделился начальник установки АТ-8 ОАО "Нафтан" Виталий Данишевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы все хотим мира и покоя, растить наших детей в безопасности, поэтому должны быть вместе, не делиться на своих и чужих. Нельзя допустить раскола общества. А предприятие должно продолжать свою стабильную работу", - подчеркнул Виталий Данишевский.

Мнение заводчанина поддержал его коллега, заслуженный ветеран ОАО "Нафтан" Владимир Ванин. "Мир и безопасность - главные ценности нашего народа. То, что происходит сейчас - неправильно. Уличные протесты, беспорядки - это путь, который никогда и никого еще не приводил к добру", - считает он.

Аналогичной позиции придерживается руководство предприятия. "Наш коллектив - это профессионалы, команда, которая делает одно общее дело. Здесь трудятся образованные, думающие люди. Мы обязаны сохранить наш коллектив, не поддаваться на провокации. Я убежден, мы умеем слышать друг друга, решать вопросы мирно и по закону. У нас хорошие итоги работы за первое полугодие. Уверен, год мы также завершим с отличными результатами, потому что умеем трудиться, знаем свое дело. Но дальше развиваться предприятие сможет только в условиях стабильности", - подчеркнул генеральный директор "Нафтана" Александр Демидов.

По его словам, за последний год заводу удалось сделать большой рывок в реализации крупных проектов. Близится к завершению программа инвестиционного развития. Введены в эксплуатацию новые установки, получена новая товарная продукция. Это успехи, которыми гордится весь трудовой коллектив новополоцкого предприятия.-0-