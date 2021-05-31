Белорусам предлагают поучаствовать в создании эскиза флага Малоритского района

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Собственный флаг появится у Малоритского района Брестской области. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель райисполкома Михаил Баценко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

У Малоритского района есть свой герб, на котором изображены серебристые корона, два дубовых листочка и желуди. А вот официального флага до сих пор у региона не было. "Хочу предложить всем желающим поучаствовать в конкурсе на разработку эскиза. Кроме него обязательно должна быть описательная часть, почему именно так видит художник. Эскизы можно присылать в личку, а также на e-mail по адресу malorpr@brest.by", - написал Михаил Баценко.

Конкурс на разработку продлится до 28 июня. Работы оценит комиссия, которая и определит победителя. Автора обещают наградить "подарком с белорусской душой". Эскиз флага планируется представить публике 20 июля во время празднования Дня освобождения Малоритского района.

"Все это делается для привлечения внимания к нашему району, в том числе его туристическому потенциалу. Вполне может быть, что на флаге будут изображены достопримечательности. Все зависит от задумки и аргументации автора", - сказал Михаил Баценко. Он пояснил, что сначала эскиз должны утвердить депутаты райсовета, а затем специалисты на уровне республики.-0-