Белорусам важно продолжить основанный на национальных интересах курс развития - мнение

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусам важно продолжить курс развития, основанный на национальных интересах, сохраняя мир, стабильность, безопасность. Такое мнение высказал сегодня на митинге, напутствуя делегатов VI Всебелорусского народного собрания от Гомельской области, член Совета старейшин региона, заслуженный работник промышленности, участник пяти Всебелорусских народных собраний Олег Сейбель, передает корреспондент БЕЛТА.

Олег Сейбель отметил, что 25 лет назад ему довелось стать участником исторического события - I Всебелорусского народного собрания. "Оно проходило в непростой обстановке. Страна столкнулась с серьезными вызовами. Тысячи людей собрались тогда, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Форум во многом стал судьбоносным", - подчеркнул он.

По словам члена Совета старейшин, за эти годы пройден огромный путь: "Беларусь сумела доказать свою самостоятельность и независимость. Мировое признание получили медицина, индустрия, другие сферы".

Однако немало еще предстоит сделать. "Многое нам по силам, если мы сохраним самое главное - мир, стабильность и безопасность, продолжим курс развития, основанный на наших национальных интересах", - убежден Олег Сейбель.

"Пусть любовь к Отечеству станет главным мерилом принимаемых решений", - напутствовал делегатов он.

Гомельскую область на всенародном форуме представят 310 человек. В их числе и главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Наталья Журавлева. "Всебелорусское народное собрание - очень важный момент для всей страны", - убеждена делегат. Как профессионала ее волнует развитие социальной сферы и медицинской отрасли в частности, как женщину, маму - сохранение семейных ценностей. Наталья Журавлева считает важным обсудить на форуме темы оснащенности медучреждений, профилактики COVID-19, а также воспитания молодежи.

Председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста, член Совета Республики Алла Смоляк поделилась, что от Всебелорусского народного собрания ждет много судьбоносных решений. "Уникальный форум объединяет представителей разных отраслей, профессий, статусов. Он позволит определить те направления, благодаря которым страна будет развиваться еще активнее, станет еще лучше", - сказала она.

Для участников торжественного митинга творческие коллективы региона подготовили музыкальные подарки. Молодежь организовала флешмоб и выстроилась в цифру VI. По пути следования колонны автобусов во многих точках области делегатов провожают напутственными плакатами, шарами, добрыми пожеланиями.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-

Фото Сергея Холодилина