"Белоруснефть" откроет в декабре четыре АЗС

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" в конце декабря планирует открыть после строительства и реконструкции четыре автозаправочные станции в столице, Минской, Гродненской и Брестской областях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Как пояснили в управлении капитального строительства Центрального аппарата "Белоруснефти", всего в этом году с нуля возведено пять автозаправочных станций. Три уже работают. К открытию готовятся еще две: в Минске по улице Свислочская (М9, кольцевая дорога вокруг столицы) и у деревни Сосенка Вилейского района Минской области (Р58, Минск - Калачи - Мядель).

По словам специалистов, новые объекты полностью отвечают трендам времени. "На автозаправочных станциях последнего поколения предусмотрены различные услуги топливного сегмента, торговые залы с сопутствующими товарами, общепит. АЗС выполнены в едином стиле компании", - отметили в пресс-службе.

В подобном формате реализованы и проекты реконструкции действующих объектов. В этом году масштабно обновлены 10 АЗС, восемь из них введены в эксплуатацию. В декабре к работе приступят две автозаправки в Брестской и Гродненской областях: №27 в Ивацевичском районе (144-й километр Р2) и №10 в Скиделе. Помимо топлива, клиентам реконструированных заправок теперь доступны дополнительные услуги: пылесос, подкачка шин, аренда прицепов, мойка стекол автомобилей.

На предприятии отметили, что перемены ожидают автозаправочную сеть "Белоруснефти" и в следующем году. Планируется построить четыре АЗС в столице, Минской и Гомельской областях, а также масштабно реконструировать еще 14.

Автозаправочная сеть "Белоруснефти" насчитывает свыше 570 станций. За последние годы из классических топливных объектов они трансформировались в мультикомплексы со спектром услуг.-0-