"Белоруснефть" открыла в Гомеле заправку без операторов

8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ПО "Белоруснефть" открыло новую "холодную" заправку в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Компактная автоматическая АЗС построена в микрорайоне Шведская горка. "На АЗС нет привычных автомобилистам торговых залов и кассовых аппаратов с приветливым персоналом. Однако это не мешает автозаправке работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Все это без простоев, отпусков, зависимости от водо-, тепло- и электроснабжения", - пояснили в пресс-службе предприятия.

Заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Сергей Каморников

Первый заместитель главы администрации Советского района Александр Бондарев во время открытия АЗС

(Слева направо) начальник производственного управления "Нефтеспецстрой" РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Виктор Кравченко, первый заместитель главы администрации Советского района Александр Бондарев, директор РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт" Юрий Кукушкин и заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Сергей Каморников

Это городской формат АЗС - при высокой плотности застройки мегаполисов они занимают небольшую площадь, минимальны в затратах на обслуживание. Конструкция блочного типа: топливораздаточная колонка находится над резервуаром для нефтепродуктов. В кругу автомобилистов их называют "холодными".

Гомельчанин Кирилл Чиж - первый клиент на новой автоматической АЗС

Терминал автоматической АЗС

АЗС рассчитана на 125 заправок в сутки.

Работу автозаправки контролируют сотрудники соседней АЗС: сигналы контрольных приборов и средств автоматизации подаются в режиме онлайн. Таким же образом ведется учет и отпуск нефтепродуктов, а в случае нештатных ситуаций блокируется работа топливораздаточного оборудования.-0-

Фото Сергея Холодилина