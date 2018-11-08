"Белоруснефть" открыла в Гомеле заправку без операторов

8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ПО "Белоруснефть" открыло новую "холодную" заправку в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
Компактная автоматическая АЗС построена в микрорайоне Шведская горка. "На АЗС нет привычных автомобилистам торговых залов и кассовых аппаратов с приветливым персоналом. Однако это не мешает автозаправке работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Все это без простоев, отпусков, зависимости от водо-, тепло- и электроснабжения", - пояснили в пресс-службе предприятия.
Это городской формат АЗС - при высокой плотности застройки мегаполисов они занимают небольшую площадь, минимальны в затратах на обслуживание. Конструкция блочного типа: топливораздаточная колонка находится над резервуаром для нефтепродуктов. В кругу автомобилистов их называют "холодными".
АЗС рассчитана на 125 заправок в сутки.
Работу автозаправки контролируют сотрудники соседней АЗС: сигналы контрольных приборов и средств автоматизации подаются в режиме онлайн. Таким же образом ведется учет и отпуск нефтепродуктов, а в случае нештатных ситуаций блокируется работа топливораздаточного оборудования.-0-
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