"Белоруснефть" планирует выйти на рынок премиум-сервиса по технологии Plug&Perf до 2025 года

24 февраля, Светлогорский район /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" планирует выйти на зарубежный рынок премиальных сервисных услуг по технологии Plug&Perf до 2025 года. Об этом сообщил журналистам начальник управления скважинных технологий и сервиса "Белоруснефти" Денис Закружный, передает корреспондент БЕЛТА.

Эпоха легкой нефти закончилась. Сегодня белорусское черное золото в большинстве своем - в трудноизвлекаемых запасах. Специалисты "Белоруснефти" для добычи такой нефти используют самые современные технологии. Одна из них - Plug&Perf.

Корни этой технологии - из Северной Америки. В начале XXI века в США и Канаде сформировалась благоприятная конъюнктура для вовлечения трудноизвлекаемых запасов сланцевых формаций в промышленную эксплуатацию. США из крупнейшего импортера нефти вышли на первое место в мире по ее добыче, обогнав Россию и Саудовскую Аравию. Этот феномен известен в мире как "сланцевая революция".

"Кластерный МГРП по технологии Plug&Perf - самая экономически выгодная и перспективная методика многостадийного заканчивания горизонтальных скважин. Она становится одной из востребованных, которые используют многие нефтяные компании. И "Белоруснефть" не исключение. Технология уникальная, новая. Мы уже второй год ее осваиваем, оптимизируемся. В 2021 году будем использовать новые химреагенты, чтобы усовершенствовать процессы", - рассказал Денис Закружный.

Эта технология может дать скважинам, которые отработали классическим способом, второе и третье дыхание. Стандартные технологии ГРП, которые уже устарели, не позволяют этого сделать - много рисков, подчеркнул начальник управления скважинных технологий и сервиса.

В Беларуси используют технологию как на трудноизвлекаемых, так и классических коллекторах.

"Наша цель - полностью адаптировать технологию и оказывать премиальные сервисные услуги за рубежом по этой технологии. Мы на шаг впереди стран-соседей. В России только делают первые шаги в этом направлении. Думаю, таким компаниям, как "Роснефть" и "Газпром", будет интересно с нами сотрудничать. Ведь мы планируем предложить весь цикл строительства объекта "под ключ", включая цементирование и освоение. Это ближайшие перспективы - до 2025 года", - подчеркнул Денис Закружный.

Сейчас работы по технологии Plug&Perf выполняют на скважине №9100 Мармовичской площади в Светлогорском районе. Здесь на площадке разместился целый комплекс. Парк техники насчитывает более 20 единиц мощных агрегатов: порядка 18 насосов, два блендера, химмашины. Это в два-три раза больше, чем при стандартной операции (до 10 единиц техники). Емкостной парк - порядка 1 тыс. кубометров. Для сравнения, в большом олимпийском бассейне - 20 кубов, отметил Денис Закружный.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-